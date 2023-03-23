近9萬長者長居廣東頤養天年　研究促政府加強跨境安老

本港有近54萬名永久居民經常在廣東省生活，當中近9萬人為65歲或以上長者。在香港缺乏土地資源下，跨境養老正好為長者提供多一個選擇。粵港澳大灣區香港社會服務專業聯盟(下稱社專聯)發佈《粵港澳大灣區跨境安老研究》調查結果報告，呼籲政府突破養老福利跨境携帶限制，解決跨境安老就醫問題等問題，給予有意選擇去大灣區內地城市養老的長者作出決定的緩衝期，如試住3至6個月，以至廣東省政府協商獲得土地後，可興建養老設施給予香港社會服務機構營運等，讓有意到大灣區安老的長者能夠安享晚年。

統計處資料顯示，2019年年中約有53.8萬名香港永久居民經常在廣東省生活，當中16.5%(約8.9萬人)為65歲或以上長者。社專聯政策及研究專責小組於2021年中開始進行研究，探討跨境養老的機遇和挑戰，建議政府從就醫、硬件及經費支援乃至提升服務質素等多方面着手，讓更多長者在大灣區安享晚年。

其中一項難題為返港就醫難，小組建議短期考慮給予返港就醫的長者以特別的通道，簡化和加快過境的手續，以讓長者能夠在最短的時間回到香港醫院覆診；中期擴大香港醫療資源和醫療券在內地的使用；長期逐步建立在大灣區就地醫療的保障機制，港府與大灣區各市政府協商，由香港政府資助，讓在大灣區內安老的香港居民可以加入並享用當地的醫保。

小組提到，香港長者如果要選擇「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，就需要將其在香港的公屋歸還給政府或轉讓公屋戶主身份。政府可考慮在政策安排上給予長者一定的緩衝期，如讓他們有3至6個月的試住時間。其次是加強大灣區養老宣傳，如支持一些社會服務機構，組織到大灣區進行實地參觀訪問或試住等。

同時，港府應增加大灣區可供選擇的優質養老服務，增大吸引力，包括支援跨境營辦養老服務的社會服務機構，為跨境成立養老機構提供清晰指引和協助，支持其以合理身份注冊和運營。運用「私人土地作福利用途特別計劃」，提供資金予已在大灣區內地城市獲得土地資源的香港社會服務機構興建養老設施，以合約院舍標準給予撥款。 政府應考慮給予在內地為港人提供養老服務的機構，與在香港提供服務的機構同等的買位經費資助及其他補助，讓機構有資源提升服務質素，為長者提供更吸引的選擇，讓他們在大灣區頤養天年。