東方日報A1：三隧分流第二階段　收費按時段　複雜易混亂

過海隧道長期擠塞，港府蹉跎多年終敲定「三隧分流」方案，但引入分時段收費，複雜兼混亂，玩殘市民。今年8月2日起，港府收回西隧專營權當日即實施3條過海隧道「633」收費安排，即西隧私家車收費下調至60元，東隧、紅隧劃一加價至30元，的士行3隧劃一收25元，其他車種收費不變。當局更擬定今年底前配合「易通行」推行而提早實施「不同時段不同收費」，平日早晚繁忙時段，紅隧、東隧私家車收費增至40元；夜間非繁忙時段，3隧則劃一減至20元。當局認為新安排既有助分流，更可壓抑繁忙時段車流量。惟議員質疑方案成效，憂3隧收費拉近或令西隧車量加劇，導致「3隧齊塞」。汽車界代表重申，繁忙時段加價是懲罰駕車的上班族，統一收費才可做到自動分流。

港府早年已提議「三隧分流」，期間拋出過不同方案並諮詢公眾，最後議而不決。當局去年稱，趁今年8月收回西隧專營權時，調整3條過海隧道私家車收費，西隧現時75元減至60元；紅隧、東隧則分別加10元及5元，劃一收30元。當時政府建議，新收費實施後用一年時間評估整體過海交通情況後，再引入「不同時段收費」，即最快2024年8月實施。事隔僅數月，當局計劃提早於今年內落實按時段收費。

運輸及物流局局長林世雄表示，建議平日周一至六分3個時段收費，其中繁忙時段分別為早上7時半至10時15分，以及下午4時半至7時，期間西隧私家車收費維持60元，紅隧、東隧增至40元；一般時段即早上10時15分至下午4時半，3隧收費一律30元；非繁忙時段即晚上7時至翌日早上7時半，3隧劃一降至20元。至於周日及公眾假期，早上10時15分至晚上7時15分屬一般時段，3隧私家車劃一收25元，其餘時間屬非繁忙時間，3隧劃一收20元。

「不同時段收費」下，電單車收費約為私家車的40%。其他車種收費則固定，的士繼續劃一收25元；貨車、巴士等商用車輛則劃一收50元。

林世雄指，繁忙時段佔全日約20%時間，其餘時間私家車車主可享有較低隧道費，相信措施能減少紅隧、東隧繁忙時段行車時間，並紓緩周邊非過海交通擠塞情況。

運輸署署長羅淑佩則指，新收費實施後，目標是繁忙時段減少10%私家車車量，盼紅隧車龍日後可以縮短1至1.5公里，東隧則縮短0.5公里。她期望，駕駛人士適應後能改善出行時間及習慣。

議員田北辰則建議再收窄3隧繁忙時段私家車收費差距，建議西隧收50元，紅隧及東隧收35元，達致分流。他認為，倘港府希望減少巿民駕駛私家車，應提升公共交通服務質素及效益，憂港鐵、專營巴士「一味加價」等同趕客。

議員陳恒鑌則擔心，3隧收費拉近，或變相將鼓勵部分駕駛人士增加使用西隧，若西隧同樣出現交通擠塞情況，新收費恐未能發揮分流效用。議員陸頌雄認為，商用車輛全日劃一收費能做到「東進東出，西進西出」，減少不必要擠塞。議員鄧家彪則指3隧已達飽和，港府長遠應規劃第4條過海隧道。

香港汽車會會長李耀培表示，非繁忙時段下「廿蚊揸車過海」是好事，但重申繁忙時段較貴收費是懲罰駕車上班的市民，他們無法推遲時間上班或提早下班，甚至認為西隧繁忙時段收費仍貴50%，質疑難吸引駕駛者轉用西隧。他認為3隧統一收費才能做到自然分流，駕駛者毋須考慮價錢，自然會選用最方便的過海路線。

城巴新巴歡迎巴士過海隧道費劃一定於50元，認為有助其逾70條西隧路線減低隧道費開支，並期待政府盡快推出擠塞徵費，緩解交通擠塞。九巴則指，現時有65條過海巴士路線，盼方案能減少過海線整體行車時間，而劃一收費下九巴將能夠更靈活調配車隊以提升營運效率。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：