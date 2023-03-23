戶外羽毛球走進校園　港隊代表教學生新玩法

羽毛球是學生最常接觸的運動之一，但普遍學校禮堂的使用率高，場地不足以滿足學生打羽毛球的需求，大大影響了學生接觸羽毛球的人數和機會。香港羽毛球總會、香港戶外羽毛球總會有限公司獲康樂及文化事務署資助，舉辦「學校體育推廣計劃-戶外羽毛球：學校巡迴示範」，冀透過活動向學校推廣全新的戶外羽毛球運動，讓學生體驗「隨時」、「隨地」都可以打羽毛球的樂趣。

主辦單位安排香港羽毛球隊成員到孔教學院大成何郭佩珍中學，向逾百名中六學生介紹戶外羽毛球的獨特規則，近距離示範握拍、發球、高遠球、平推球及殺球等技巧，以及全新的三打三玩法，學生也可以上場跟港隊球員切磋球技。

三打三比賽要求球員擊球後必須讓隊中其他隊員進行下一次擊球，不可以連續兩次擊球。這規則促使球員必須進行更多移動，增加了團隊策略的元素。港隊代表指，相比於雙打比賽，三打三更需要相信隊友，相信其餘兩人的配合。該校助理校長香耀邦談到，同學在自由活動時間通常會選擇打羽毛球，學校亦着重培養學生對羽毛球的興趣，並計劃將戶外羽毛球編入學校體育科課程，以持續推廣戶外羽毛球運動。