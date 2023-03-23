中國移動香港推進智慧新生活　全港流動網絡供應商No.1

自1997年起，中國移動香港（China Mobile Hong Kong簡稱CMHK）一直秉承「以客戶為中心」的理念，不斷創新求變，帶領港人由2G網絡走到5G新時代，客戶規模於2021年中突破500萬，成為公眾信賴的智慧生活夥伴。今年，CMHK於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2022」榮獲「超卓5G網絡供應商大獎」，藉此表揚其5G網絡的優秀表現，同時鼓勵品牌繼續向前，引領香港走進智慧新生活！

中國移動香港個人運營中心主管姚欣斌（Raymond）分享道︰「很榮幸獲得超卓5G網絡供應商大獎，我代表公司感謝大會，這是肯定CMHK致力追求優質網絡質素的努力，獲得大眾的肯定及認同。」從2G到5G年代，CMHK不斷開拓創新，客戶規模於2021年超過500萬，5G用戶更於2022年9月突破200萬。要在芸芸流動網絡供應商中突圍而出，姚欣斌指全賴公司在技術及網絡上一直投放大量資源，並成功投得多個頻譜，時至今日已成為全港擁有最多頻譜資源的流動網絡營運商，讓客戶享受更穩定、更流暢的流動通訊體驗。

要保持及提升服務質素，員工培訓很重要，姚欣斌表示︰「員工是公司重要資產之一，CMHK重視員工關愛文化發展，一直以『TRY』作為核心價值，包含信任（T）、責任（R）與關愛（Y）的意思。無論管理層或員工都在日常工作中貫徹這種核心價值。公司亦投放充裕的資源栽培員工，以提升整體人員的競爭力，啟發及釋放員工潛能，包括安排前綫及後勤員工認識最新5G通訊技術及大數據分析等，鼓勵員工不斷學習提升自我價值，希望員工能在工作中找到快樂。」

中港全面通關，兩地活動開始復常，預計將來大量人員往來兩地，姚欣斌指CMHK的5G網絡將在粵港澳大灣區持續發展，並補充道︰「公司提供多個5G服務計劃予來往香港、內地、澳門以及外遊人士，滿足不同通訊需要，豐富用戶體驗。當中包括5G大灣區計劃、5G飛常亞洲計劃，以及5G飛常全球通計劃。CMHK將持續推出更多元化的服務計劃，以迎合客戶需要。」特別一提，CMHK設有中國漫遊免費客戶服務專線，隨時隨地為身處中國內地的客戶提供通訊支援。

除了個人客戶，CMHK也積極拓展企業產品方案，「CMHK結合領先5G網絡優勢和豐富科技資源，實現協同效應，助各行各業科技應用普及化，成為可信賴的商業合作夥伴。CMHK的企業智能解決方案服務iSolutions，為企業提供一站式的5G技術和定制智能解決方案，應用涵蓋六大行業範疇，包括交通物流與公共事業、地產、醫療健康與科技教育、智慧城市、金融及商業服務，以協助中小企以至跨境企業提升其智能化服務及市場競爭力，建立平等共贏的合作關係。」

近年元宇宙成為社會熱話，CMHK也與時並進推出首位虛擬代言人樂伊JOY-E，姚欣斌認為︰「JOY-E於上年11月的《生生不息25周年音樂會》首次正式與大眾見面，展現5G新時代帶來的『跨空間、跨地域』嶄新視覺體驗。JOY-E人如其名，樂天親民、好動且有活力，而名稱的『E』特別與品牌名字中的『移』呼應，展現CMHK於流動網絡和嶄新科技應用的領先優勢。JOY-E將陸續在不同渠道及品牌活動，以不同形象繼續同大家見面互動！」他指CMHK會持續推出更多元化的產品和服務，以優化客戶的通訊服務體驗，致力成為「客戶首選數字化生活夥伴」。