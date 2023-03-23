高鐵長途票今開售　西九龍站人頭湧湧　市民呻安排混亂

本港與內地恢復通關，香港高鐵西九龍站於1月15日恢復運作，將於4月1日起重開跨省長途列車及新增站點，有關車票今早(23日)6時開售，市民可通過網站、車站售票窗口、自動售票機等購買車票。《東網》記者前往西九龍站觀察售票情況，見站內近百人在櫃台前排隊等待買票，連自動售票機前亦「打蛇餅」。港鐵職員表示全日1,500張籌已經派完，但不少市民均斥安排混亂，取籌後久候多時仍未能購票，甚至見到有人排隊取多張籌號，自己則空手而回。

受訪的黃小姐表示，原打算清明節乘高鐵回鄉，今早7時許已到西九龍站，但排隊後亦未能取得即日籌號，直至港鐵宣布已派發完畢，她又指不少成功取籌的人士均是在通宵排隊取籌。另有市民向記者透露，見到有其他人取籌時，「1人連取多張籌」的情況，或導致後面排隊的市民未能取籌；但同時，有市民表示獲好心人士派發「唔要的籌號」，才能有籌在手，於櫃台前輪候買票，在場等候叫籌。

另有成功在自動售票機買票的陳小姐則表示，自己打算趁清明節及復活節假期，帶同家人及小朋友回肇慶。她在早上8時許到西九龍站，但到場後見櫃台售票窗口已大排長龍，且籌號將近派完，遂打算用售票機購買，過程有港鐵職員在旁協助，認為比取籌輪候買票快得多。至早上約10時，西九龍站內有廣播指櫃台購票的即日籌已派完，呼籲未有籌的乘客離開，改以網站購票。有市民就港鐵安排感不滿及鼓譟，批評買票指示不清晰；另有打算前往上海的市民表示，等候3個多小時仍未成功買票，會考慮改乘飛機。

就今次增開班次的安排，立法會議員張欣宇表示，當局需認清目前長途車的需求是短期或長期，又認為按高鐵設計容量，仍有空間可增加班次。另針對售票流程，他認為要多鼓勵乘客網上購票，港鐵亦需及早發放剩餘車票數量的資訊。