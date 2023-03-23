港鐵票價改以物業掛鈎　連一次性扣減等因素　估算去年少收8億元

港鐵日前公布新「可加可減」票價機制，今年起票價調整幅度將直接與港鐵本地物業發展利潤掛鈎，而2.85%延後加幅將以特別扣減抵銷或延至明年處理。根據港鐵向港交所提交公告披露，以去年營運數據計，上述安排將令港鐵少收約5億港元，估算相當於去年實際收入總額約1.0%。

公告同時又假設，若過去幾年觸及封頂機制而未有實施的2.85%延後加幅，若在去年1月1日實施，港鐵將額外少收約3億港元，其中2億港元是1.65%加幅延至下一年度實施，估算額外放棄收入佔去年實際收入0.7%。

港鐵新票價方程式經修訂後將沿用兩組參考數據，包括去年12月綜合消費物價指數，及同月運輸業名義工資指數，但與下調幅度相關的生產力因素，計算方式將由現時計算港鐵車務營運年增長率，改為按港鐵的香港物業發展利潤水平而定。倘港鐵本地物業發展利潤少於50億港元，其減幅為0.6%；利潤介乎50億至100億港元，則上調至0.7%；以去年為例，當利潤超過100億港元，減幅將達上限0.8%。

至於2019年起累計延後加幅3.35%的最新安排。其中，去年凍價而滾存的0.5%加幅，將按機制轉撥至今年度一併計算；其餘的2.85%加幅則是過去幾年觸及封頂機制而未有實施，港鐵將提供1.2%特別扣減作抵銷，餘下1.65%於明年處理。