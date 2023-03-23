袁國勇警告大流行肆虐必重臨　過去3度受生命威脅

抗疫逾3年，本港市民早已對政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇的名字耳熟能詳。袁國勇日前在傳媒撰文，回顧過去應對傳染病大流行，提到先後3次安全受威脅的訊息，又相信大流行肆虐必定重臨，倘不做好準備，喪失的生命將數以百萬計。

袁國勇分享自身3次安全受威脅的訊息，首次是1997年香港H5N1禽流感爆發時，他提出濕市場不應容許販售活家禽，因商販生計受影響而引起反響，期間感到生命受威脅。第2次則發生在2003年沙士疫情，團隊在深圳東門野生動物市場，追蹤到病毒的中間宿主是果子貍，故提出及早關閉野生動物貿易來控制疫情，但建議影響許多果子貍養殖農民和市場攤主的生計。

最後一次則與過去3年的新冠疫情有關，因新冠病毒的基因排序，與其團體發現的「類沙士蝙蝠冠狀病毒」相似，故再次提出野生動物市場是爆發源頭，必須禁絕活動物在濕市場販售，令他再次感到生命受威脅。

袁國勇指，大流行肆虐的日子必定重臨，因此須做好準備，相信科學，同時兼顧公眾的心理健康和經濟困難，否則將要付出巨大的代價，數以百萬計的生命會因而喪生，經濟也會崩潰。不過，他認為目前港大的體制，有利促進多學科團隊的合作，有助對抗醫院和社區的疫情爆發，並能夠進行疫情來源調查，控制疫情。