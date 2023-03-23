涉用假安心出行　男子被控侵入公共機關　今裁定罪名不成立

有公務員因涉使用假「安心出行」程式被控，涉事男被告於2021年11月1日欲進入灣仔入境事務大樓上班，於大樓升降機大堂被截。被告其後被控1項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪，他否認控罪受審。案件今天（23日）於東區裁判法院裁決，裁判官何慧嫻指控方未能達致毫無合理疑點證明被告有侵入涉案地點，裁定被告罪名不成立。

本案34歲被告陳國飛，被控於2021年11月1日，在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。控方證供指他於控罪所指當日，於大樓升降機大堂被當值人員發現，其手機的「安心出行」畫面原來只是截圖。當時被告的手機正在下載「安心出行」程式，人員於是把被告交予其他執法部門調查。

裁判官裁決指，本案關鍵並非被告有否使用虛假「安心出行」應用程式，而是他有否在進入其工作地點時使用「安心出行」，因政策的原意是要追蹤確診者曾到過的地方。官指被告遭截停的大樓升降機大堂雖設有二維碼，但並沒有被告工作的樓層之二維碼，且只有該樓層才有其特定的二維碼，故指他沒有掃二維碼屬不合邏輯。官指被告雖非沒有值得懷疑之處，但控方未能做到毫無合理疑點證明被告當時有侵入控罪所指的物業單位，故裁定罪名不成立。

案件編號：ESCC 2095/2022