冰球賽播錯國歌　港協會後指冰協有很大改善空間　

上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽播錯國歌。港協暨奧委會於今午(23日)與香港冰球協會舉行會議討論。港協義務秘書長楊祖賜認為冰協有很大的改善空間，又指該會將在明日(24日)召開董事會會議之後，交代港協的觀點及日後的行動。冰協領隊關婉儀雖然同意冰協有待改善，但對於自己會否受罰就直言「無得擔心」。

港協及冰協的會議歷時少於1小時，出席人士包括楊祖賜、港協行政總裁鄭國鴻、冰協主席簡揚傑、委員李雅婷，以及關婉儀。其中，關婉儀形容會議氣氛尚可，但認為與港協可能存在誤會，她指冰協經已澄清要等待港協於明日公布的決定，才知道港協是否接受冰協就事件的交代，但認為自己是無辜的。

關婉儀又稱，任何事情及機構都有改善進步的空間，認為無得擔心是否被處罰，因為「事件出了錯就是出了錯」，至於隊員則沒有受事情的影響，且比賽結果亦不錯。她續指，國際冰球總會有提醒主辦機構播放正確的國歌，亦表示港協網站未能下載正確版本國歌。根據早前說法，港協網站提供的國歌鏈結，下載檔案後可能出現亂碼。