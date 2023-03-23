醫管局招募79名內地醫護　料下月抵港交流及工作

本港公立醫院人手緊絀，過去3年醫護離職人數有上升趨勢。醫管局今日(23日)在大會會議後會見傳媒，主席范鴻齡表示，透過「大灣區醫生交流計劃」招募首批9名專科醫生、70名護士來港交流及工作，預料將於下月抵港。9名專科醫生已獲醫委會批出有限度註冊，當中5人來自內科及呼吸系統科，其餘分別是傳染病科、心血管科、麻醉科、放射科，將安排他們在九龍中、九龍西及新界西聯網不同醫院工作。而70名護士來自廣東省，部分人年資超過20年，平均年資8年以上，通過廣東省衞健委的筆試及口試。醫管局已安排有關醫護學習及交流活動，讓他們熟悉本港公立醫院運作。

截至今年1月，過去一年醫生流失率為7.2%，較去年年底的8.1%稍跌。全職護士流失率則為11.2%，較去年年底的10.7%微升。范鴻齡形容情況值得關注，直至今年1月底，醫生離職人數有455名，全新聘請的則有511名醫生。雖然人手在數字上有增加，但流失的是有經驗的醫生。挽留人手方面，范指將於未來5年退休的醫護中，至少320名醫生願意考慮延任，另外1,002名護士願意留任。

范鴻齡又提到，醫管局行政總裁高拔陞下周會到英國倫敦，參加由政府合辦的招聘會，會聯同衞生署、中文大學及香港大學於海外招聘，與醫科生等不同醫療人才見面。高拔陞指，過去多年醫生有約300個空缺，要填滿空缺仍然困難，范及高均笑言，「帶埋合約過去，肯簽就即刻簽，但唔期望一定成功」。

另針對公院近日接連爆出墮物及設施事故，高拔陞指檢討委員會預計可於本月底前提交報告，未來繼續按3大原則決定是否公布事故，另會就會否出現人員傷亡、會否影響服務、事故嚴重性的清況，來考慮作出初步的改善建議。不過，他亦提到公院有一半樓宇樓齡已超過30年，過百樓宇樓齡超過50年，確實存在老化問題。另外，醫管局去年中通過員工低息置業貸款計劃，員工服務滿3年，就可申請貸款買樓，最多可借4年薪金，上限600萬元。范鴻齡指，計劃反應理想，當局至今收到930份申請書，期望於今年年中前可以落實貸款安排，逾一半申請人均是前線醫護人員。