2月份綜合消費物價指數按年升1.7%　電水費及燃氣飆20.7%

政府統計處今日(23日)公布今年2月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，較1月份的相應升幅2.4%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2月份的基本通脹率為1.7%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年2月止3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至1月止3個月的相應升幅相同，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.4%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升20.7%、煙酒上升14%、衣履上升5.5%、外出用膳及外賣上升4.3%、雜項服務上升1.8%、雜項物品上升0.7%及交通上升0.4%。另外，錄得按年跌幅的類別為耐用物品下跌2.1%、基本食品下跌0.6%，以及住屋下跌0.1%。

統計處表示，由於每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在1月底，而去年則在2月初，因此今年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅亦為2.1%。

政府發言人表示，將今年首兩個月的通脹數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價通脹率維持溫和，儘管由上年12月的2.0%微升至2.1%。能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅。大部分其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。本地成本壓力或會隨着經濟活動復常而上升。外圍價格壓力在一段時間內應維持顯著，儘管料會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和。