遊艇商人玩滑翔傘墮海不治　調查指飛行途中失去上升條件

西貢上月15日發生滑翔傘意外，一名遊艇商人意外墜落浪茄灣海面，直升機救起送院後證實不治，民航意外調查機構今日(23日)公布初步調查報告，指意外涉及一架PHI Fantasia 22滑翔傘，事故成因是飛行途中失去上升條件，而喪生商人有約5小時飛行經驗。調查小組正分析數據資料以確定意外的情況及因由，並確定需要進一步調查的範圍及方向，預計需時12個月。

姓杜(62歲)滑翔傘愛好者於事發當日下午約1時45分從龍歧山出發，原定飛行至浪茄灣沙灘降落，惟時隔2分鐘後卻被發現在未到達沙灘前降落，及被困在距離沙灘岸邊約60米的大海中遇溺，由飛行服務隊直升機送往醫院救治，其後證實死亡。調查小組已向天文台收集當日天氣資料，並向目擊者取得相關照片及影片。

此外，去年12月26日亦有一架Ozone Rush 6滑翔傘急降在大金鐘東南面山坡的灌木叢中，一名姓林(51歲)男子被困及受重傷，初步調查成因屬飛行失控。傷者持有美國懸掛式滑翔和滑翔傘協會新手級飛行員滑翔傘資格，及香港滑翔傘協會俱樂部飛行員滑翔傘資格，並擁有約100小時飛行經驗。他當日下午約1時51分從馬鞍山昂坪出發，至下午約2時1分被發現急降及被困在大金鐘山東南面的灌木叢中。調查小組正確定意外因由和情況，以及進一步調查方向等，預計跟進調查需時12個月。