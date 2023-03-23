明德醫院續推套餐式收費　擬擴建加護病房　公院轉介享手術費9折

港府近年力倡私院推出套餐式收費，位於山頂的明德國際醫院於2019年起推出定額收費套餐，令收費可更透明化。至今提供逾50款套餐，涵蓋產科及骨科等範疇。該院業務拓展總經理湯可因今日(23日)表示，醫院未來發展會越趨重視骨科，將集中推出更多骨科手術套餐。以膝關節或髖關節置換術為例，套餐收費約17.3萬港元至18萬港元，於患者入院前，院方會向病人發出報價單，令患者可預算相關醫療費用。

該院現正推行放射診斷7折優惠予由醫院管理局轉介的病人，及於下月推出公院轉介手術的醫院費9折優惠，惟此不適用於收費套餐及婦產服務。另外，明德國際醫院現時共有2間成人加護病房，該院醫療營運總經理張莉透露，正準備擴建位於2樓的加護治療區，增設第3間成人加護病房，惟暫未有具體落實時間表。

明德國際醫院又指，一直有接收公院的轉介個案，過去兩年曾接收公院轉介的400名乳癌患者個案，並於第5波疫情爆發期間與醫管局達成協議，將2成病床預留予醫管局轉介的非新冠個案，包括長期住院者、骨科、內科、外科康復病人。