兩牛疑發情決鬥　公路上尖角相對　多輛車停駛觀戰

野牛進入發情期相當危險，牠們在求偶時甚至會不擇手段、生人勿近。本港今日(23日)便出現一對黑野牛懷疑正值發情期，於一段疑似近郊的雙線公路上展開決鬥，導致該處交通一度癱瘓，多架車輛被迫成為兩牛大戰的觀眾。在場有司機錄下約26秒的決戰片段並分享至社交平台，引來不少留言，笑指「係RedBull(能量飲品紅牛)廣告時間」，亦有網民為停在最前的一輛深紅色私家車擔心「紅車好危」。

有市民下午駕車經過上述路段時，遇見兩黑牛低頭以尖角相對，誰也不肯退讓，一度堵塞道路，多輛私家車停下觀戰。影片開初兩牛已頭首相牴，只見體形較大的黑牛後腿蹬直，惟未幾便被對手突然發力逼得後退約2米距離，戰場此時已偏向錄片者的對面線。錄片市民其後在片段貼文下留言稱「佢哋打打吓，打咗去對面線，我同前邊白色車即刻地板油走」，並補充指自己當時已觀戰約兩三分鐘。

不過網友們對於兩黑牛野外決鬥反應熱烈，笑言「爭女爭出馬路」、「求偶時期特別好火」，甚至有好事之人問道「呠佢會點」，錄片者回覆指「前邊(有車)呠咗，照打」，但似乎眾網民對於沒有錄下賽果感到惋惜。此外，另有留言則替停於兩牛決鬥第一現場的私家車擔心，直言「白色車同紅色車嗰兩個車主騰騰震」，而錄片市民亦表示「畀着我都會」。