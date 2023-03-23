政Whats噏：北環綫工程耗時過長 議員指有違「以人為本」原則

本港近年因發展需求而提出興建多個大型基建，而其中北環綫工程將於今年起分階段興建。有議員認為計劃要用20到30年，耗時實在太長。加上按照計劃，市民入伙古洞北同粉嶺北等新發展區嘅公營房屋項目之後，北環線都未起好，斥政府唔係「以人為本」，同北部都會區「基建先行」、「創造容量」嘅理念相違背。

議員劉國勳表示，北部都會區嘅相關交通基建上，部分主要基建政府未有交代具體建造時間表；而擬建古洞站、新田站等北環綫興建方案亦規劃多時。佢話，實際上古洞站嘅規劃同位置，早在2008年區議會已經提出，所以政府應該喺2018年東北計劃批出後立即宣布開始搞，而唔係等到依家，計劃由2020年先拍板做到預計2034年落成，整整要花費14年，而呢個速度劉國勳形容係「唔能夠接受」。

針對北環線嘅落成時間，劉國勳話根本唔係「以人為本」、「基建落後」，事關古洞北同粉嶺北新發展區嘅公營房屋項目會喺2026年入伙，但係古洞站就要2027年先至落成，到時居民要忍受足足一年因基建不足帶來嘅麻煩，同時都不利於北部都會區嘅發展。

劉話北部都會區嘅定位係發展創科產業，其中落馬洲河套地區嘅港深創科園首3座大樓將於明年底陸續建成，落馬洲新田一帶將興建新田科技城，而北環線係日後北部都會區重要嘅交通基建，新田站更係重要戰略發展位置，如果到時北環線配合唔到呢啲地方，就難以推進創科產業同其他發展。所以佢建議要檢視北環綫嘅時間表並提速興建，包括早日完成刊憲工作，提前進行工程，令北環綫完工期提前到2030年前，以應付居民需要、配合當區發展。

議員周浩鼎亦對北環線項目落成嘅時間都好不滿，佢話北環線預計要2034年先落成，橫跨三屆政府，形容速度好似「蝸牛」咁慢，況且元朗同北區居民「等到頸都長」，政府更應加快速度，又話政府有責任敦促港鐵加快工程進度。