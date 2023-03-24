機電署削車用石油氣上限價格　下月減每公升兩毫三仙

國際燃油價格由去年高位逐步回落。機電工程署公布，按專用石油氣加氣站的合約規條，下調全港12個專用氣站於今年4月份的車用石油氣上限價格0.23港元，減幅百分比介乎4.47%至5.04%不等。

12個專用氣站中，灣仔馬師道、美孚深旺道和屯門業旺路專用氣站正暫停運作以進行翻新工程。其餘9個氣站，車用石油氣上限價格最便宜的是馬鞍山恆耀街和元朗德業街2個氣站，每公升車用石油氣上限價格為4.33港元；而柴灣豐業街和西九龍翱翔道2個氣站則最貴，每公升車用石油氣上限價格為4.91港元

機電工程署發言人表示，今年4月份的車用石油氣上限價格調整，反映了去年3月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格介乎每公升4.33港元至4.91港元不等，較本月減少了每公升0.23港元。

發言人又指，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格2個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。發言人續說，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載於機電工程署網頁，以及張貼於各專用氣站，方便公眾監察專用氣站價格變化。