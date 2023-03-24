大埔頌雅路西建公營房屋　港府貼告示收9幅私人地

鄰近大埔富亨邨的大埔頌雅路西公營房屋發展項目，經歷多次修改發展規模，當局終於前年敲定該項目提供1030個。地政總署已根據《收回土地條例》（第124章）第4條張貼收回土地公告，收回9幅私人土地，以進行大埔頌雅路西公營房屋發展和興建一所公營學校。

該9幅被當局收回的私人土地，總面積約0.8公頃。土地將於公告張貼後3個月，即今年6月24日歸還港府所有。港府會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理他們的補償及安置事宜。

大埔頌雅路西的公營房屋發展全面落成後，將提供合共約1,030個單位，預計首批公營房屋住戶可於2030/31年度入伙。上述計劃地盤鄰近大埔富亨邨，房屋署分別在2016及2018年兩度修訂頌雅路西的公屋發展計劃，前年再由土木工程拓展署修訂該項目的總地積比率由6增至6.5倍，亦因此令該項目較原定時間延遲4年至2030年始完工。根據土拓展的方案，擬建的1座住宅層數由40增至44層，預計人口比原定多近500人。停車設施方面，私家車位數目由28增至80個、輕型貨車位由2增至4個、至於電單車位由7增至9個。