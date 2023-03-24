組織推出5大支援服務　為肺癌患者療治作導航

肺癌為本港頭號癌症殺手，每年增逾5，000宗新症個案。一旦不幸罹患肺癌，面對零散的資訊、治療費用的開支、日常生活的改變、副作用的出現及情緒打擊，面對各種迷惘，患者或會增加心理壓力。有團體指出，在常見癌症中，肺癌獨欠相關支援，目前只能靠坊間組織自發集合資源幫助患者，呼籲當局及早推出針對肺癌患者的「導航」服務。

香港腫瘤學研究學會創會人、臨床腫瘤科專科醫生李宇聰指出，醫管局在2011年首先為乳癌和大腸癌的病人展開癌症個案經理先導計劃，改善他們的治療程序。惟相關計劃進展緩慢，至今仍然未擴展到肺癌。「癌症個案經理」是貫穿整個患者導航中的重要角色，助患者經歷5大階段，包括識別症狀、診斷、展開治療、監察治療及管理病情。每個階段都面對不同挑戰，若未能處理好，病人有機會出現延誤診斷、治療，甚至對治療依從性差，因而中斷治療。

多個社區組織協會自發支援癌患者5大需要，其中羅氏大藥廠聯同多個病人組織推出「癌症101先導計劃」。計劃於2021年11月展開，實施一年，費用全免，至今已為74個肺癌家庭提供熱線支援。同意參與支援計劃的肺癌患者或其照顧者會與癌症個案經理進行單對單評估，透過和不同病人組織的合作，從而更有針對性和更有效地將患者連接合適的社區資源。

香港藥學服務基金主席蔣秀珠建議，醫管局應將肺癌納入癌症個案經理計劃及普及患者導航，個案經理應為肺癌患者制定完整的治療計劃及有關支援服務。當局亦應增加資訊透明度，公布「癌症個案經理計劃」的受惠人數、安排條件、選擇癌症類別的條件等。