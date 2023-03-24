港鐵沙田站男子墮軌捲車底亡　東鐵綫服務一度受阻

今晨(24日)7時29分，港鐵宣布由於有人進入東鐵綫沙田站路軌範圍，東鐵綫服務受阻，來往金鐘站及羅湖站/落馬洲站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。

現時東鐵綫列車服務如下：來往金鐘至大圍站維持5分鐘一班車；來往金鐘至羅湖站15分鐘一班車；來往大埔墟至落馬洲站15分鐘一班車；來往火炭至羅湖站5分鐘一班車。

據了解，事發於7時19分，沙田站往金鐘方向月台有人墮軌，並疑被一輛進站列車捲入車底，消防員趕往拯救被困事主，其後證實他當場不治。死者遺體以黑膠袋包裹，其身份及墮軌原因有待調查。

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