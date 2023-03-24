富途以優質用戶體驗領航同業　成全球近2000萬投資者熱選

香港科技券商龍頭富途證券成立逾10年，憑藉獨特的自研系統及產品設計，持續向用戶提供極致的證券交易體驗，其中交易應用程式（App）「富途牛牛」更是街知巷聞，深得投資者愛戴。由創業以來富途一直秉承「以用戶體驗為先」的精神，聆聽及兼顧不同客戶群的需求，積極優化證券交易服務，立足香港，放眼全球。今年富途證券在《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2022」，再次獲得殊榮，獨領「超卓熱選證券商大獎」，可見其獨佔鰲頭、再創新猷的市場定位備受肯定。

富途證券董事總經理謝志堅（Daniel）表示：「欣然感謝《東方日報》及《on.cc東網》頒發這個獎項給我們，亦反映集團成功取得香港投資者及市民的信任及支持。」Daniel提到，創始人李華（Leaf）早在2012年選定了香港作為扎根之地，時至今日，全球用戶近2,000萬，香港註冊用戶數目更佔了全港成年人人口比率40%之餘，成交量同樣在一眾互聯網券商中居首位，當中近半有資產的客戶年齡在35歲以上，足見富途客戶組成相當多元。

至於要探究富途為何成功獲得投資者「熱選」，Daniel就不諱言，是由於公司在成立之初已確立獨特定位，在產品及服務上「力求與其他券商截然不同」。富途受聘的員工當中，研發人員佔比就已經高達70%，整個的交易系統幾乎全部皆由富途自行研發，並同時不斷觀察用戶需求，不時研發新產品，為大眾創造帶來不少嶄新的交易體驗及交易產品，如貨幣市場基金（Money Market Fund）、月供股票以至碎股交易等，以互聯網主導證券交易，改變昔日香港證券買賣的客戶關係經理（RM）制度。

此外，富途的研發團隊亦投入不少的時間，研究「富途牛牛」在功能、體感方面有沒有改進之處。早前他們更因應一眾色盲人士及長者需要，微調了「富途牛牛」的色調，同時提供「富途牛牛」的輕量版（Lite版），讓用戶落盤交易時「順眼」又便捷；不僅如此，富途眼見近年港人投資美股需求熾熱，推出了全港獨家美股夜盤交易時段功能，讓客戶實現在一星期5日、24小時無間斷交易美股，夜盤交易功能更延伸至逾20個與美股指數相關的交易所買賣基金（ETF）及槓桿產品，之後會繼續添加其他美股。

隨着投資者對投資教育理念的認知愈來愈高，Daniel表示，「富途牛牛」同樣優化了港股期權組合，涵蓋「跨式期權」（Straddle）及「勒式期權」（Strangle），讓用戶在正股之外有多一個選擇，既可發揮對沖功效，又可透過期權鎖定特定波幅範圍獲取利潤，一舉兩得。

而憑藉自研系統的優勢，Daniel則認為，「他們進軍全球其他市場的靈活程度亦相對高」，面向全球化市場乃是集團遠景。他直言，富途證券早在兩年前，已經積極部署新加坡、澳洲的發展，連同美國市場均設立「落腳點」及取得當地牌照。其中最矚目的，莫過於成功在美國取得託管牌照，同時在美國提供清算服務（Futu Clearing），在香港券商中少見。他們未來亦會留意亞洲地區，特別是東盟市場的用戶群喜好，進一步開拓「藍海」市場。

談到國際規模，「富途牛牛」內的「牛牛圈」同樣達世界級水平。現時逾200個國家及地區、合共約2,000萬用戶，在這個獨一無二的生態圈上，跨介面、跨地域互相分享投資心得，成為「富途牛牛」成功「入屋」的關鍵因素。

Daniel指出，集團之所以成為行業領導者，由其特定的文化背景亦可見一斑。一直以來，他們都訂下4大方向，包括誠信（Integrity）、高效（Efficiency）、可靠（Reliance）及卓越服務（Excellency），所以團隊上下均齊心追求極致的體驗及質量，不會甘於現狀，更直指「位位員工都是建設內部文化的重要一員」！

他補充，集團同時鼓勵每位員工發言，原因是他們可以代表用戶、員工等不同持份者，看到較細微的問題，例如是「牛牛圈」運作及體驗等，向集團反應一二，助團隊決勝千里，無往而不利！