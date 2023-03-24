確診文憑試考生須赴指定試場應考　考評局料人數不會太多

香港中學文憑試(DSE)筆試將於下月21日開考，考評局今年維持多項防疫措施，包括考生於試場須全程戴口罩、每日簽署健康申報表，而發燒或感到不適考生須先自行做快測。若考生染疫便要通知考評局後，自行到新蒲崗文理書院(九龍)指定試場應考。考評局公開考試總監麥勁生今早(24日)在電台節目表示，去年共有逾20名中招考生到竹篙灣試場應考，料今年到指定試場的考生不會太多。

麥勁生續指，到指定試場的考生須帶備醫生紙、核酸或快測結果等確診證明，另外，若染疫考生於應考當日早上7時半後才通知考評局，當局依然會盡量安排他們在指定試場應考。

至於在一般考場，考生也要全程戴口罩，麥勁生認為安排恰當，他強調文憑試對考生十分重要，戴口罩可避免他們感染後連續多日缺考，故諮詢業界和醫學界後，決定要求所有考生戴口罩。另外，考生開考前，要在通風地方作身份認證，而入試場後毋須拉下口罩。試場座位也會相隔1.5米。若考生出現發燒或呼吸道不適等徵狀，而快測為無染疫，仍可在一般試場應考，但會被安排坐在距離其他考生較遠的位置。