袁國勇稱過去3度受生命威脅　港府：會確保專家安全履行職能

新冠疫情肆虐本港3年後，現時疫情終於回穩，社會亦步入復常階段。政府專家顧問袁國勇日前在傳媒撰文，回顧過去應對傳染病大流行，提到先後3次安全受威脅的訊息，當中一次為與新冠疫情有關，因新冠病毒的基因排序，與其團體發現的「類沙士蝙蝠冠狀病毒」相似，故他曾提出野生動物市場是爆發源頭，必須禁絕活動物在濕市場販售，影響許多市場攤主的生計，令他感到生命受威脅。

政府今日(24日)回覆，對於有個別政府專家顧問於新冠疫情期間疑安全受威脅，當局強調高度重視事件，並已向相關專家成員作出跟進，確保專家能安全履行職能，重申任何人若試圖以違法手段影響專家，港府定必嚴肅跟進。當局又感謝抗疫專家顧問團成員，一直在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇為政府提供專業意見。

另外，政府提到，由於世衞現時仍把新冠疫情定為「國際關注的突發公共衞生事件」，加上大流行尚未結束，故港府仍維持「緊急」應變級別，並會繼續抗疫專家顧問團的工作。當局提到，會不時評估風險、監察病毒變種情況及重點保護高危群組，按實際情況採取相應的防控措施，並留意世衞對疫情的最新評估，適時調整應變級別，並考慮抗疫專家顧問團的未來路向。