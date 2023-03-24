涉迷姦水案男子再申保釋遭拒　5.15再訊　控方指2事主認出被告

1名市場推廣主任被指使用迷姦水與男子發生性行為，被控1項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」，案件早前提訊時，控方指被告另涉其他案件，有2名事主須進行緊急認人手續，故申請將被告先交予警方看管。案件今（24日）於九龍城裁判法院再訊時，控方指已完成認人手續，事主亦認出被告。裁判官最終按控方要求，把案件押後至5月15日再訊，以等待檢視相關閉路電視紀錄及化驗涉案物品等。辯方有替被告申請保釋，但遭裁判官拒絕，被告須還押懲教署看管。被告將於本月31日再到庭作保釋覆核。

28歲任職市場推廣主任的被告區子鍵，被控於2023年3月15日至16日期間，在尖沙咀彌敦道19至21號九龍酒店1132室對男子X使用或施用藥物，即迷姦水，意圖使他神志不清或軟弱無力，以使被告得以與X作非法性行為。

被告除涉及本案外，另外亦被指涉及另一宗同樣涉向男子使用迷姦水的案件，該男子最終被發現伏屍於酒店房間內，該案仍在調查當中。執法人員除拘捕被告外，早前亦拘捕1名懷疑涉案的31歲男警員。該男警其後獲准保釋，並須於4月中旬報到。

案件編號：KCCC 773/2023