冰球賽播錯國歌　港協轟冰協管治出問題　周一向政府交詳細報告

港隊早前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲。香港冰協已交代事件，亦向港協暨奧委會提交報告。港協昨日(23日)就事件與冰協管理層會面，今早(24日)再舉行董事局會議。董事局會議進行約40分鐘便結束，會後港協暨奧委會表示，冰協行政運作不足，管治出問題，周一將提交詳細報告予政府。

港協暨奧委會會長霍震霆會後表示下周一向政府提交報告後，再決定下一步行動，他又指維護國歌的尊嚴是公眾期望，他肯定港隊運動員和領導的付出，表揚他們在播放國歌出錯時有適時作出反應，期望各體育總會日後遵從指引，維持良好企業管治，避免失誤。

義務秘書長楊祖賜表示，冰協的回應未能回應港協的疑問，批評冰協「講咗當做咗」，管治有問題。被問到會否作出懲處時，他指不會交代未作實的事，只指據以往經驗，懲處可以包括停賽和嚴重警告等。楊又指，不認為港協的指引需要大幅修改，亦不認同是找冰協做「代罪羔羊」，強調與體育總會「同一條船」，希望總會做好管治，不會影響運動員的付出。對於冰協領隊指感到無辜，楊指，相信市民自有答案。