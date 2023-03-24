廉署控26歲消防員詐騙　涉隱瞞欠款成功向財務公司貸款30萬元

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬港元。廉署昨日(23日)落案起訴該名消防員欺詐。他已獲准保釋，下周一(27日)在沙田裁判法院答辯。

被告為26歲的李烈峰，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。被告於2021年4月向大眾財務有限公司(大眾財務)申請一筆40萬港元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬港元。大眾財務其後向被告批出一筆30萬港元的貸款。

被告涉嫌向大眾財務訛稱載於貸款申請表上由他提供的資料真確及完整，以及除申請表上的相關申報外他沒有其他尚未清還貸款，並意圖詐騙而誘使大眾財務向他批出上述貸款。廉署接獲投訴後展開調查，發現被告沒有向大眾財務全面披露尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬港元尚未清還的貸款。假如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，或貸款申請表上的資料並非真確和完整，便不會向他批出該筆30萬港元的貸款。