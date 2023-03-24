料交椅洲人工島造價達萬億元　環團質疑政府嚴重低估造價

「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案的造價，向來廣受爭議。就港府去年最新估算造價為5,800億港元，有環團今日(24日)聯同專家和學者質疑，參考政府近期工程等因素，重新估價造價可高達近9,000億港元，若計及道路系統，造價更可升至過萬億港元，認為當局嚴重低估造價。

綠色和平今舉行的記者會有多名專家出席。其中，前天文台台長林超英指，明日大嶼對氣候、生態影響嚴重，質疑當局聲稱能以增設海堤和緩衝區等，應對極端天氣，批評當局試圖以 「工程技術上可行」凌駕科學，嚴重低估潛在氣候風險。其中，政府提出Y型水道能減低熱島效應，林超英指無提出科學理據支持，而政府擬設20至30米緩衝區亦只能解決風暴中巨浪帶上岸的海水，未能應對全球暖化而出現的海平面上升。

中大城市研究課程主任伍美琴教授亦指，香港現時土地和房屋政策問題源於規劃不當、分配不均，香港80%新界土地仍未被善用，認為填海建屋並非首選，是「多輸方案」。明日大嶼規劃密度，是新市鎮的2.8倍，難言屬宜居，加上人工島擬規劃成本港第3個核心商業區，料區內職位皆屬高薪，意味基層居民需長途跋涉到其他市區上班，憂慮將會加劇職住不平衡。

綠色和平同時質疑，政府同步發展人工島及北部都會區，難以確保兩個項目不會互相搶資源，導致雙輸。