甯漢豪無視坊間質疑　指人工島討論非「做與不做」

「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案一直掀起極大爭議，發展局曾形容坊間「危言聳聽的歪論窒礙香港發展」。發展局長甯漢豪表示，交椅洲人工島和北部都會區是香港重要土地供應來源，指任何土地發展項目亦很難期望社會無反對聲音。她又指，相關公眾諮詢本月底完結，除了批評聲音，有很多意見要求政府要堅定方向，強調目前並非討論「做與不做」的時候，而是要做好項目；如果有人提出意見，政府會看可否適當調適，但若純粹要求撤回計劃，政府始終要做有益社會的決定。

甯漢豪指，未來會結合公眾意見，今年做好環評研究，其後啟動環評程序，明年展開詳細工程設計，到時造價估算會越來越精確，會再與公眾交代，亦會再諮詢公眾。她又指，雖然現階段的公眾諮詢即將完結，但希望公眾不要看成死線，強調未來仍有不同法定程序和公眾參與機會。

就前天文台台長林超英指港府試圖以「工程技術上可行」凌駕科學，漠視地球暖化海平面上升對人工島構成水淹風險。甯漢豪指，人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部分位置更達基準以上9米，強調現代化設計並非要將設施興建得很高，而是按目前估算和聯合國的指標，興建足夠高度，並預留容量，按需要提升。甯漢豪又回應環團質疑人工島Y形水流設計功用，指該設計可避免影響近岸珊瑚礁，並能確保水的流動，減低生態影響，獲世界知名專家肯定。

另外，她指修訂《保護海港條例》，希望為維港特定海濱工程拆牆鬆綁，毋須證明具「凌駕性公眾需要」，強調修例需經立法會審議，非政府自行決定，並制定豁免清單，不在清單內的填海工程將維持高門檻處理，並會將法庭要求的因素寫入法例，列明多項程序，無損市民司法覆核大型填海的權利。