荃灣過渡屋「喜盈」收逾400申請　近6成須抽籤及面試審核

本港房屋嚴重短缺，過渡性房屋成為基層上樓目標之一。香港社區組織協會轄下的過渡性組合房屋項目荃灣「喜盈」，自上月底接受申請，預計今年9月落成及陸續安排入住。社協今日(24日)表示，有劏房居民因擔心組合屋有居住年期限制，故遲遲未敢申請；期望政府可以延長過渡性房屋的租用期，准許入住居民住至獲派公屋為止。

過渡性房屋的主要受惠對象是輪候公屋3年或以上的人士，與簡約公屋政策重疊。社協表示，在「喜盈」項目收到的逾400份申請中，有6成為輪候公屋未夠3年的劏房戶，申請者需接受抽籤及面試審核。社協副主任施麗珊指出，不少劏房住戶因提交文件等各種問題，而延遲申請公屋，她期望政府可以放寬八二比例，令更多居於不適切處所的人士也能入住。

今年76歲的申請者劉伯，輪候公屋逾10年，現時租住在深水埗的劏房床位。他表示，擔心過渡性房屋有居住年期限制，在勞師動眾入住後，不久又要花費搬遷，費力費神。他希望政府可以延長過渡性房屋的租用期，至居民成功銜接公屋為止。