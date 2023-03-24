政Whats噏：批准梁熙外訪　內會全場爆笑

內務委員會講到梁熙係惟一一位有意去新加坡嘅議員，在場議員就鼓掌同大笑。

今年5月喺新加坡會舉行為期3日嘅2023年國際貿易議會工作坊，作為立法會工商及創新科技事務委員會嘅委員梁熙就自己提名自己去，雖然嘅提議冇人反對，但照程序都要再過一次內務委員會，先叫做正式代表香港立法機關出席，結果當然係「無驚無險」啦，但期間竟然眾議員都不斷笑同鼓掌，甚至要主席出來話「請各位保持肅靜」，究竟發生咩事？

商及創新科技事務委員會主席吳永嘉今日就喺內務委員會度簡介梁熙去工作坊嘅文件，當講到梁熙係唯一一位有意出席工作坊嘅議員時，在場議員就鼓掌同大笑，內務委員會主席惟有出來「主持公道」，叫吳永嘉繼續講，同埋話「請各位保持肅靜」。

吳永嘉講到會講出訪開支「記入梁議員海外職務訪問帳目」嘅時候，大家又開始鼓掌同大笑，主席就話「從大家反應掌握大家意向」，搵議員批准梁熙去有冇異義，雖然冇人表示有異義，但議員盧偉國就除口罩講咗幾句嘢，不過就聽唔到佢講咩啦。

咁究竟因為啲咩令到全場大笑呢，翻查資料，原來如果有兩個議員去的話，立法會就會派員隨團出行，出訪報告自然由立法會嘅職員寫，但今次得梁熙「單拖出行」，如果要自己帶助理去就要梁熙自己俾錢，如果梁熙唔想使呢筆錢的話，自然就要自己寫報告，呢啲要自己去、無得帶人、自己寫報告，而且要喺梁熙海外職務訪問帳目度扣費嘅嘢，自然其他議員都會笑啦。