因應天文台增「極端酷熱」級別　勞福局將更新預防中暑指引

天文台昨日(23日)公布指新增「極端酷熱」級別，超過攝氏35度時會發出特別天氣警告提醒市民。勞工及福利局局長孫玉菡今日(24日)表示，局方正更新勞工處發布的《預防工作時中暑的風險評估》指引，助市民更清晰了解建天文台發布的香港暑熱指數。另就有調查指香港有8成半僱主仍「請唔到人」，外界質疑「高才通計劃」來港人士情況，他表示會檢視有開行業需要。

孫玉菡表示，更新版的《預防工作時中暑的風險評估》計劃是在今年夏季前，約在4至6月左右正式發布，屆時《預防工作時中暑指引》會同時生效。他續指，天文台最近表示會再提供更多訊息，協助及溝通如何制訂《預防工作時中暑指引》，包括檢視如何更加用好天文台更多的資訊，完成整份《指引》的工作。

針對「高才通計劃」，孫又提到自計劃去年12月28日推行至今已過了近3個月，而截至本月中已接獲超過1.7萬宗申請，並成功批出超過1萬宗申請。他強調當局會密切留意，獲批申請人士的去向，而隨着獲發「高才通計劃」簽證的專才來港，即將成立的實體「香港人才服務窗口」亦會跟進，包括檢視他們從事甚麼行業、主要在香港的貢獻或哪方面有需要，但他孩認仍需少許時間掌握更多資訊。