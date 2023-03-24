涉冒廉署人員電騙案　內地女子被控串謀「洗黑錢」

廉署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員，調查後揭發一名女子涉嫌應朋友要求，來港開立銀行戶口交由他人操作，戶口其後被用作處理電騙案款項。廉署今日(24日)落案起訴該女子串謀「洗黑錢」，案件明日(25日)在九龍城裁判法院提訊。

被告為39歲的胡慶珠，她今日抵港後被控一項串謀處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(俗稱「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》。她涉嫌於2018年11月至2019年3月期間串謀他人，處理多筆在其中國銀行(香港)有限公司(中銀香港)戶口的港元及美元，共值約60萬港元。

廉署早前接獲投訴，懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員遂展開調查。被告涉嫌於2018年11月應一位透過網上社交平台認識的朋友要求，來港在中銀香港開立3個戶口，並將戶口交由他人操作。被告亦涉嫌開立戶口時，虛報其教育程度及受僱情況。廉署調查又顯示，上述戶口內的多筆款項，懷疑為騙徒要求電騙案受害人所存入，稱聲作資金清查或調查之用。

發言人強調，廉署不會要求市民存款入指定銀行戶口，作資金清查或調查之用。任何人士如接獲自稱廉署人員提出匯款要求，千萬不要跟隨指示，應立即致電廉署舉報熱線。