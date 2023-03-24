「月掩金星」今晚上演　維港多雲未見月蹤　錯過再等40年

本港今晚(24日)迎來「月掩金星」的天文現象，歷時約1小時6分鐘。「月掩金星」將在晚上7時47分開始，至晚上8時53分結束。惟天文台指晚上大致多雲，有幾陣驟雨，維港一帶亦受雲層影響，至晚上8時未能見到上述現象。但是，有在東涌、元朗居住的市民表示能目睹上述現象，亦有網民成功在九龍寨城公園拍下該奇觀。據太空館介紹，下一次發生在香港晚間的月掩金星，預料將在40年後的2063年5月31日才會出現。

太空館表示，「月掩金星」在「掩始」時，月球位於西北面離地平線大約18度，由於兩者都頗為明亮，可以用肉眼直接觀賞，使用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡則有更清晰觀測效果。在「掩終」時，月球會運行至離地平線只有3.8度的位置，觀測者需要到西北面幾乎毫無遮擋的地方才能觀測得到。

掩星於月球東側附近開始，於西側附近結束。事實上，月球的視覺運動比金星快得多，但觀測時亦可追蹤月球，以顯示金星的相對運動。由於金星長期位處於太陽附近，故月掩金星普遍發生在日間。由於月球公轉軌道平面跟各行星的公轉軌道平面十分接近，若月球遮蓋了天上的行星，就稱為「月掩行星」。另外，金星是太陽系內亮度僅次於太陽和月球的天體，因此「月掩金星」比較容易觀測，並頗受天文觀測者關注。