仁濟醫院過渡屋項目「仁濟軒」　212單位下周一起接受申請

獲港府撥款逾1.1億港元興建的仁濟醫院首個過渡性房屋項目荃灣「仁濟軒」，將於下周一(27日)至下月3日接受公眾申請。項目合共提供212個單位，預計最快今年7月竣工。單位內均設有煮食空間及獨立洗手間連淋浴設施，首輪租住期為兩年。合資格人士可透過郵遞、電郵、網上系統或親身遞交申請。

以組裝合成法興建的2組2層高過渡性房屋「仁濟軒」，位於荃灣海興路及海角街交界，佔地約6,000平方米。項目對象主要為輪候公屋達3年或以上、居於不適切居所的人士。在提供的212個單位中，其中有94個屬1至2人單位、112個3至4人單位、4個5人單位，以及2個無障礙單位。所有單位內均設有煮食空間、浴室及洗手間。

「仁濟軒」的首輪租住期為兩年，租住費用由每月2,600港元至4,900港元不等。仁濟醫院發言人表示，期盼項目能有效改善住戶的居住環境及生活質素，並會以「建立住戶」為服務理念，向住戶提供就業諮詢及技能學習等活動，期望在拓展住戶向上流動空間之餘，同時共建一個關愛互助的小社區。