香港電車與藝術家合作　卡通角色漫遊港島

香港電車與知名藝術家Danny Casale合作，推出名為「UR SPECIAL Hong Kong」的香港限定藝術電車

每年3月為「香港藝術月」，香港電車與國際知名動畫師Danny Casale合作，將「電車#170」化身成流動插畫展館，於近日推出名為「UR SPECIAL Hong Kong」的香港限定藝術電車，攜手為步出疫情陰霾的香港添上繽紛姿采。