香港電車與藝術家合作 卡通角色漫遊港島
2023年03月25日 01:00
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香港電車與知名藝術家Danny Casale合作，推出名為「UR SPECIAL Hong Kong」的香港限定藝術電車
每年3月為「香港藝術月」，香港電車與國際知名動畫師Danny Casale合作，將「電車#170」化身成流動插畫展館，於近日推出名為「UR SPECIAL Hong Kong」的香港限定藝術電車，攜手為步出疫情陰霾的香港添上繽紛姿采。
Danny Casale於2021年出版作品《Ur Special: Advice For Humans from Coolman Coffeedan》，在疫情期間為讀者傳遞正能量與幽默感。今次他將「UR SPECIAL」帶夾香港，把電車換上繽紛又溫暖的色彩，滿載一車來卡通世界裏的可愛角色，更包括其親手塗鴉的「彩蛋」。他更在身上特別加上一個獨一無二的二維碼，請公眾一同參與「Spesh's Treasure Hunt」，掃描即可獲得驚喜。詳情可瀏覽 https://www.urspecial.hk 。而香港電車亦將舉辦「 UR SPECIAL」Instagram捕捉電車比賽，勝出者可獲贈Danny親筆限量繪製的電車置物盤或T恤。