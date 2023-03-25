九巴「太陽能主題巴士」　本周日免費行走96R線

九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）致力拓展環保車隊，近年自行研發於巴士車頂安裝太陽能裝置，有效減低耗油量，並持續為現役巴士安裝，以及將太陽能裝置列為新購置巴士的標準裝置，為香港實現碳中和作出貢獻。九巴訂下目標，今年內增至2000部巴士，即一半車隊配備太陽能裝置。為分享「太陽能巴士」減碳節能的成果，九巴特意設計主題巴士，於3月26日（星期日）舉辦免費乘車日，讓乘客到郊外感受綠色大自然。

全港市民當日可無限次免費乘搭行走路線96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭] 的太陽能主題巴士（車牌號碼：VG6020）；當日96R所有班次都會安排由太陽能巴士行駛，讓乘客體驗綠色運輸，到西貢郊外暢玩，呼吸清新空氣。該路線由鑽石山出發，途經彩虹、牛池灣，市民可於活動當日，乘搭上述指定巴士後毋須繳付車資，暢遊有「香港後花園」之稱的西貢。

九巴副車務總監（巴士維修及工程）黃健輝表示：「九巴舉辦免費乘車日，希望讓市民更了解我們自行研發的太陽能裝置巴士，並分享九巴應用創新科技減碳節能的成果。」九巴工程師團隊早於6年前開始自行研發太陽能裝置，經不斷測試和改進，現已發展成第三代太陽能薄膜，持續為現役車隊加裝。此外，九巴與巴士生產商溝通及研究，落實太陽能裝置巴士的安裝及設計，已成為新購置巴士的基本裝置。九巴目標今年內增至2000部巴士，即大約一半車隊配備太陽能裝置。