東方日報A1：旅巴串燒88傷　老幼哭叫

將軍澳道發生嚴重5車串燒車禍，一輛密斗貨車及4輛分別載有學童及長者的旅遊巴士，昨日中午沿觀塘將軍澳道行駛，當駛至翠屏南邨對開，帶頭的一輛旅遊巴士，懷疑因應前方有小巴閃避切線的士減速，該車隨即收慢，惟尾隨密斗貨車及三輛旅遊巴士，懷疑收掣不及引發5車相撞，密斗貨車被夾在4輛旅遊巴士中間。救援人員花逾一小時把涉事各車的244人帶離車廂，其中一名旅巴司機骨折被困。車禍造成88人受傷，涉事5部車輛被拖走檢驗，意外原因仍待進一步調查，現場車龍纏繞，交通一度受阻逾5小時。

昨日中午近1時，一輛接載藍田聖公會德田李兆強小學學童的旅遊巴士，沿將軍澳道一線往將軍澳方向上斜，在駛至觀塘翠屏南邨對開近將軍澳隧道觀塘入口，前方一輛專線小巴，懷疑因閃避切線的士收慢，該輛旅遊巴隨即減速。詎料，尾隨一輛接載同校學童的旅巴、一輛密斗貨車及兩輛分別接載本地團長者及同校學童的旅遊巴士，懷疑收掣不及，導致連環相撞。

據網上流傳「車Cam」片段顯示，當時將軍澳道交通未算十分繁忙，一輛專線小巴沿將軍澳道上斜駛至翠屏南邨對開，鄰線一輛的士疑突然切線，小巴遂減速行駛。尾隨一輛旅遊巴士亦減慢車速，惟駛至的一輛旅巴、一輛密斗貨車撼向前方車尾，尾隨另外兩輛旅遊巴士同告收掣不及撞向前車。

救援人員趕至，發現一名旅遊巴司機骨折被困，遂動用工具設法營救，約40分鐘後把他救出。由於部分車輛車頭凹陷損毀，車上乘客未能由車門離開，救援人員遂打破車窗，搭起鋼梯協助乘客離開車廂，另有消防員經太平門把車上各人救出。最後人員用了約65分鐘，始把5車共244人帶離車廂，意外造成88人受傷，包括姓陳（69歲）貨車司機、兩名分別姓吳（62歲）及姓黃（48歲）旅巴司機，以及24男61女（6至89歲）乘客，他們主要是四肢、頭、臉及頸傷，當中大部分傷者為學童，人員把大批傷者安置在地上等候分流，他們全部清醒，由多輛救護車分別送往廣華、伊利沙伯、東區、威爾斯親王、明愛、聯合、將軍澳及瑪嘉烈共8間醫院治理。

執法人員表示，現場路段限速50公里，5名司機均通過酒精呼氣測試，初步相信涉事5部車輛沒有超速，全部涉事車輛其後已被拖往九龍灣汽車扣留中心檢驗，案件列作交通意外有人受傷，暫未有人被捕。消防處表示，事件中共派出18輛消防及43輛救護車輛、58名消防員和92名救護員。在拯救時遇到的困難，主要是現場交通繁忙，需要騰出空間安置各人，同時要安撫學童的情緒。

聖公會德田李兆強小學指出昨日為學校旅行日，全校共有1,000名師生及家長義工前往烏溪沙青年新村，至中午12時50分回程途中，有3輛接載3至4年級（約180名師生）旅遊巴士駛至現場時，因收掣不及與前車相撞。事件中有10名學生及3名教職員的臉部、手部、背部及腳部受傷，另有20名學生感不適，即場經由救護員檢查傷勢後送院，其餘沒有受傷學生已回校解散。

受意外影響，將軍澳道往將軍澳方向、近翠屏南邨全線一度封閉致交通嚴重擠塞，附近道路現車龍，塞爆逾5小時，直至傍晚6時半始獲解封。九巴指部分途經現場的巴士路線班次或會有所延誤。而觀塘、西貢及沙田民政事務處，已在聯合醫院及威爾斯親王急症室設立跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢。

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