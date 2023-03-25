內地訪港人數回復至疫情前4成半　惟旅業接待能力有待提升

旅遊業全面復常，惟業界卻面臨人手短缺問題。旅遊發展局總幹事程鼎一今早(25日)在電台節目表示，內地旅客入境香港，上周回復至疫情前4成半，周末單日人次達10萬人，而東南亞地區包括泰國及菲律賓等旅客，訪港人次回復至疫情前6成，日本、南韓等旅客則回復4成半。認為香港自恢復通關後，旅遊業復甦得不錯，但本港接待能力仍然不足。

程鼎一指出，過去兩年較本港復甦快的地方，均須處理接待能力不足的問題，包括航空公司空運能力；而旅行社、導遊及司機等職位，空缺達3分1以上，酒店業人手亦未完全恢復，房價上漲，但房間供應充裕，料未來房價會慢慢回復。

他另提到，現時訪港旅客人數回復進度好，當中作為最大客源的內地旅客，亦已恢復至疫情前4成半，他料五一「黃金周」是下一個訪港旅客高峰期，望訪港人次可達到疫情前一半，故更需要做好質量把關，以及進一步增加接待能力。不過，對於近日重現劣質平價內地訪港團，例如有旅行團安排旅客在街上食兩餸飯並指定店舖消費，他表示雖然做法未必違例，但會影響旅客體驗，同時會引起居民與旅客之間出現矛盾，當局會正視及跟進。