涉盜應徵者信用卡網購　4男女分別判囚24至44個月

詐騙集團在網上刊登廣告聘請美容師，在面試期間盜取事主的信用卡資料，然後綁定不同電子支付平台購物，有18名受害者共35張信用卡資料被盜用，用作購買逾350萬元財物。其中3男1女涉案人士早前承認盜竊及企圖盜竊等共32項控罪，今（25日）在區院判刑。法官游德康指，本案是經過精心計劃，認為必須嚴懲，以收阻嚇作用，判4人入獄24個月至44個月。

4名被告依次是陳韞鍶（36歲、無業）、蔡祥曦（37歲、行政助理）、黃君瀚（28歲、無業）及馬學良（21歲、大學生）。辯方求情時不約而同指，被告已深切反省，深感悔意，希望法庭從輕法落。法官指，盜用他人資料屬嚴重罪行，首被告扮演舉足輕重的角色，涉及29項罪名，以5年半為量刑起點，因認罪減刑至44個月。次被告入獄24個月，第三被告入獄32個月，第四被告則入獄28個月。

案情指，2020年10月6日至2021年5月19日期間，有人利用4間美容院聘請美容師並作面試時，要求18名求職者將他們的個人財物存放在儲物櫃並到另一房間。期間盜取該些求職者的信用卡資料，並由在美容院工作的陳韞鍶將資料交予包括蔡祥曦在內的同黨，再利用資料將信用卡加進包括黃君瀚和馬學良在內的同黨，使用手機的電子支付平台購買iPhone及禮品卡。4人其後於2021年5月19日先後被捕。

案件編號：DCCC 87/2022