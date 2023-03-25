擬引入海外護士或毋須精通中文　政府：先提「量」後提「質」

政府建議修例引入海外護士，非本地培訓經「特別註冊」的護士，在指定機構受聘一定年期，並獲僱主確認表現滿意就可以免試註冊，有衞生官員今早(25日)在電視節目表示，部分護士不一定需要精通中文，又指護士質素需經當局評估，面對前線護士數目不足，隨時影響服務質素，所以要先提「量」後提「質」。

該官員表示，考慮到本港大部分病人或會使用中文，但如果有些崗位未必一定使用中文，如衞生署內的工作，不需直接面向病人，可考慮不需使用中文，不同工種未必直接與病人溝通，醫管局或衞生署會作出相應標準。對於護士的質素，他指，這些護士在本來的國家或城市要有一定的臨床經驗年期才可來港，在香港亦會由年資深的醫生、護士作出評估。

面對醫護短缺，他承認醫管局的「缺口」特別大，需要先提升人手數量，再提升質素，他指出現時的情況是7個護士可能做了10個人的工作，若政府不能夠處理這個問題，對前線同事構成不公平，認為有足夠「量」的醫護人員，才可以提升「質」，沒有「量」的時候，有時會影響服務質素。他又指，現時每年培訓的護士人數已大幅提升，每年有近3,000人，但培訓會有滯後，需要一定時間才可填補人手。