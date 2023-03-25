涉參與2019年政總暴動　12人今分別判囚48至63個月

2019年9月29日金鐘政總外發生暴動，大批示威者被捕。當中12人被控參與暴動罪，10人認罪，包括1名註冊醫生；其餘2人受審後被裁定罪成。12名被告今（25日）在區院被判入獄48至63個月。區院暫委法官鄭紀航批評被告膽大妄為、肆無忌憚，視法治和秩序為無物，現場如小型戰場，判刑必須具阻嚇性。

12名被告依次是馮嘉文(42歲，電腦技術員）、歐陽志堅（45歲，廣告從業員）、古家華（31歲，測量員）、李德軒（28歲，程式設計員）、張馨文（23歲，學生）、譚宇權（25歲，客戶服務員）、陳澍峰（23歲，學生）、邱偉濤（27歲，商人）、林昊生（25歲，學生）、林耀俊（26歲，學生）、謝達志（31歲，醫生）及陳海蓬（28歲，商人），他們同被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外參與暴動。除馮嘉文及陳海蓬審訊後被定罪外，其餘10人均認罪。

法官判刑時指，參與涉案暴動的人有超過500人，他們在光天化日下築起傘陣，向政總投擲硬物及汽油彈，又破壞公物及撬磚。即使水炮車出動，他們仍然沒有散去，惡意挑釁及攻擊政府，形容他們目無法紀。若非執法人員及時展開拘捕行動，暴動很可能會愈演愈烈。而政總代表政府運作核心，示威者挑戰香港政府的意味昭然若揭。法官指，判刑必須具阻嚇性，即時監禁是必然，而各被告均身攜各種裝備，認為他們參與程度不是最低。

案件編號：DCCC 240/2021