專家指疫情令學生多網上學習　整體數碼素養提升

過去3年的疫情令不少學生習慣網上學習，學生的數碼素養有所提升。香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英今日（25日）表示，有研究發現疫情前的香港學生整體數碼素養水平不高，但疫情期間學生更依賴網上學習，近兩年大部分學生已追回落後的數碼素養水平。羅陸慧英指出，若學生沒有足夠的數碼素養，或會失去一些重要的公民權利，包括進行網上預約服務等，甚至就業機會。她建議除學生外，成年人亦需要提供適切的輔助和專業發展會，以為未來作好教育系統基礎的準備。

數碼素養是指生活於數碼世代必須的能力和價值取向，以保證個人與社會的健康發展。不過，羅陸慧英強調，只學會使用電腦編程等技術性操作，未必能夠提升一個人的數碼素養，需通過處理日常生活和工作才可培養出來。羅陸慧英表示，香港大學及科技大學曾在2016年展開「數碼公民素養的學習與評估」的追蹤研究，發現學生的數碼能力與數碼福祉有正面關連，數碼能力表現較好的學生可較能處理網絡安全問題，亦較少出現上網成癮的問題；而表現較差者則較可能遇到網絡欺凌及因網上活動引發的精神健康問題。

研究指出，疫情前本港學生的整體數碼素養水平不高，小三學生水平明顯比中學生低，但中三學生的水平卻只有略高於中一學生，甚至同一間學校內學生的數碼素養有巨大差異。上述研究結果發表後，促使不同持份者訂定支援學生、家庭、及學校有效面對疫下新常態的目標。及後於2021年追蹤研究發現，絕大部分學生在疫情期間追回落後的數碼素養水平；惟仍有極少數學生因沒有大屏幕設備，其數碼素養水平卻比之前更為落後。羅陸慧英擔心，若學生沒有足夠素養，會失去行使一些重要的公民權利，包括簡單的網上預約服務、網上學習和娛樂等，甚或失去就業機會，容易成為網絡行騙、網絡欺凌的受害者。羅陸慧英認為，現時本港有很大的迫切性提升數碼素養的課程內容及教學法，確保香港的基礎教育能夠為孩子的未來作充足的準備。