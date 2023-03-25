涉3度摸年幼女學生私處　小提琴男導師非禮罪成　判囚21個月

小提琴男導師到年幼女學生家中教琴時，涉嫌數次把女生拉到大腿上，再以手指「如彈鋼琴般」撫摸女生私處，期間並以手機播放樂曲為時限。他完事後沒有洗手就繼續教琴。涉案男導師否認3項非禮罪，經審訊後，今（25日）在區院被裁定其中2罪罪名成立。法官指被告違反誠信，沒有表達悔意，判囚21個月。

33歲被告關俊彥，被控於2017年5月至2020年8月4日間，在一單位內分別3度非禮當時6至9歲的女童Ｘ。控方開案陳詞指，Ｘ自約4歲開始在私人音樂中心跟隨被告學習小提琴。Ｘ指被告曾在課堂中，把她拉到其腿上坐下，然後以手指伸到她內褲內，像彈鋼琴般上下移動撫摸她私處，並以手機播放一首樂曲為時限。Ｘ指前年8月最後一次案發後，因感到驚恐無法入睡，而把事件告知母親，事件其後報警處理。Ｘ稱曾遭被告3次以同樣手法非禮。

控方陳詞續指，警方於前年8月拘捕被告，他在錄影會面中表示間中會請Ｘ吃糖，但為免被Ｘ家人發現，故會把睡房門關上。他又稱為了糾正Ｘ的拉琴姿勢，會觸及Ｘ雙手或腰部等位置，亦會以手機播放小提琴音樂等，但他否認Ｘ的指控。庭上曾播放Ｘ的會面錄影片段，她稱對被告的行為感到抗拒，並稱「我好想走」。她嘗試藉口拿東西離開，但均失敗。

案件編號：DCCC 590/2021