教師疑因參與反修例示威未能返內地　蔡若蓮：無聽聞有關事件

蔡若蓮無聽聞有教師因反修例案件未能辦理回鄉證或被拒入境。

本港早前有報道指提到，有教師因曾參與反修例事件，雖沒有被定罪，但無法參加學習團赴內地交流。教育局局長蔡若蓮今日(25日)表示，無聽聞有教師因反修例案件，未能辦理回鄉證或被拒入境，但強調任何返內地交流的活動都需持有有效證件。中旅社過去連續多個周末日特別加班，協助處理過期的回鄉證續證。

蔡若蓮指，局方會嚴肅處理任何投訴教師個案，強調會公平公正處理，並以保障學生福祉為優先考慮，並給予學校足夠指引。而公民與社會發展科的內地考察團，老師與學生的比例是1比10，如果有5萬學生，便應有5,000名老師參與。如果老師和同學的回鄉證過期，未能在4、5月出發的話，中旅社都會特別加班協助他們處理。至於6、7月以後的團，她呼籲學校老師，家長帶同小朋友盡快辦理證件續期。

另外，蔡若蓮在出席優質教育基金25周年匯展致詞時表示，成立基金是體現政府提升優質教育的決心和對人才培育的重視，基金成立至今已撥出64億港元，資助約1.3萬個計劃，勉勵學界與時並進，更新專業知識。