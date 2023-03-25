港女赴日拍AV引熱議　司機愛驅貼宣傳照　網民籲後車小心駕駛

香港KOL素海霖(Erena)以日本名「繪麗奈」出道，成為香港進軍日本AV界第1人，隨即成為全城熱話。社交平台多個群組近日不時見到網民分享其消息，甚至街頭出現類似日本的「痛車」，將Erena「出道作品」的宣傳照貼在愛驅身上，迅即引來各界關注，且多位「同好會」成員持續關注車輛動向以示支持。不少網友見到有關圖片，均笑言呼籲司機們要小心駕駛，切勿因一時衝動、情難自禁引發交通意外！

有網民今日(25日)在Facebook群組「車cam L」分享貼文及圖片，相中可見其前方的一輛貨車尾板貼上了Erena的性感宣傳照，後車男司機可謂大飽眼福。雖然Erena在日本AV界出道的消息一度引起爭議，惟該貼文仍吸引大量留言，有網友更分享該貨車的動向，指在銅鑼灣、沙田區等均見到其經過。除此之外，另有網友亦貼上圖片，指有停泊在路邊的電單車後方車牌同樣貼上Erena宣傳照，另亦見有的士在車尾貼上有關相片，有人更形容上述情況已在本港掀起一陣「繪麗奈熱潮」。

隨着本港出現以Erena為主角的類似「痛車」出現，不少網民除了表示支持外，亦揶揄更需要關注道路及駕駛安全，「交通意外又會增加」、「一定會跟車好貼」、「一陣炒車就大鑊」。另有網民留言詢問車主，「個心有冇離一離定跳埋出離」，更有人借貼文向網友諮詢Erena作品的上架日子「想知佢套片係邊度可以下載」、「支持下，買正版」。

「痛車」源於日本且在當地盛行，司機一般會將ACG作品，即日本動畫(Anime)、漫畫(Comics)與電子遊戲(Games)作品中的人物圖案，以彩繪或貼紙等方式裝飾上車身的車輛，「痛」在日本俗語中有着「不忍直視，讓別人看到會非常丟臉」的涵義，該文化亦逐漸內地、香港、台灣、美國及歐洲等地流傳。