先人滯醫院殮房「等通關」　業界稱有遺體3年未能入土

中港兩地已全面通關，惟先人遺體仍然未能移送內地。有市民於內地購買墓位，原打算安排遺體北上長眠，惟受新冠疫情影響，先人遺體運往內地墓園遇封關，至今3年未能「開路」，只能於醫院殮房滯留。有殯儀業界今日(25日)表示，不少已完成殯儀並已入棺及等待轉運內地的靈柩，會暫存在東華三院轄下的東華義莊，但義莊目前卻罕見地爆滿，導致不少先人遺體被停放在醫院殮房「等通關」，無法入土為安。

殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠指出，全港只得沙頭角口岸設衞生檢疫站可供遺體進出兩地，惟中港通關後一直未見重開，疫情前由先人離世至入葬需時約一周，但目前卻有遺體已苦等3年，估計至今或有數百或千計的遺體積壓，盼內地當局盡快讓先人通關，入土為安。

東華三院稱，轄下東華義莊現時共有185副靈柩暫存放於義莊內，另有19副靈柩正在入莊輪候名單上。義莊亦一向並不就靈柩暫存設最長存放限期，各先人的家屬可因應其個別不同需要或其他實際情況，決定存放時間，其中亦包括有部分家屬是計劃將先人遷送海外或內地安葬。據了解，自內地與香港恢復通關後，遺體已可經不同方式進內地，部分家屬正陸續安排將先人送返內地安葬。