黃大仙中心天花漏水變「水舞間」　上層水浸波及下層

歷時3個小時的黃色暴雨警告信號為香港帶來大雨，甚至令商場食肆化身「水舞間」！《東網》接獲市民報料，黃大仙中心南館的地下樓層今日(25日)在黃雨期間出現天花漏水，水流傾瀉而出猶如瀑布。有市民在餐廳用餐付款時驚見天花漏水，即到上層察看情況，卻發現上一層，即UG層的漏水情況更為嚴重，甚至出現水浸，懷疑因上層地板水浸故一層一層滲透漏水，形成室內「水舞間」。

讀者梁小姐表示，今日約下午1時半時於黃大仙中心南館的地下一間咖啡店用餐，豈料餐廳天花突然漏水，水流由天花板的冷氣機槽位漏出，燈光位置亦有不少水柱噴水，市民見狀紛紛走避。她亦隨即到咖啡店外面查看情況，發現有許多途人圍觀走廊位置，而走廊位置亦見不少水柱由天花流出，有途人原先正在餐廳外等位，亦因此而在室內舉起雨傘急速離開。

由於事發時正值午飯時段，梁小姐表示有不少人一家大細一同到場，在天花漏水後她亦曾到上一層視察環境，只見UG層地下水浸嚴重，有清潔工人呼籲小心地滑，也有不少家長擔心子女「跣親」，她亦擔心會出現漏電情況，故事後已離開商場。