政Whats噏：乜嘢令陸頌雄覺得好夢幻　原來係...

陸頌雄(左)、何啟明(左二)同郭偉強(上)等一齊搭高鐵去北京。

今日(25日)黃雨，能見度低，周圍都矇查查。咁橋，議員陸頌雄喺社交平台貼文話「覺得好夢幻」。唔通係有感而發？

錯晒。陸頌雄講嘅「覺得好夢幻」，係因為一夜之間已身處北京嘅清華大學校園，嗰度風和日麗，藍天呀！佢喺貼文話「昨夜，我坐上了開往北京的『動臥列車』體驗新奇、方便」。 大家明晒喇！

同行嘅仲有郭偉強、勞工及福利局副局長何啟明等。班車尋晚11點10分鐘喺深圳北去北京，今朝早就去到清華大學上堂，佢話終於可以同論文導師當面交流，第一次正式以清華學生身份踏入清華校門，感覺好有意思，亦都係夢想成真。佢仲話其中一位導師係青年學者網紅嚟。

佢哋選擇坐高鐵，其他同學仔包括議員張欣宇同勞福局政治助理傅曉琳等，尋日就坐飛機去北京，雖然係分途去，但今日喺校園相遇，仲一齊食午飯添！仲有一個驚喜，就係席間見到有「哈佛小甜甜」之稱嘅前港姐，亦係南區前區議員嘅任葆琳，戴咗眼鏡嘅佢笑容燦爛，氣色相當好。

其實佢哋係報讀咗清華大學高級公共管理碩士(EMPA)香港政務人才項目課程，受到疫情影響，之前只係上網課，而隨着香港復常同埋與內地通關，上個月底佢哋就去咗深圳上實體課。