燃料調整費下月加4.9%　每戶每月多付17元　港燈料年中回落

中電及港燈自今年元旦起電費按年分別加19.8%及45.6%。港燈昨日(24日)公布4月燃料調整費，突破90港仙的界線。4月1日起每度電的燃料調整費由3月的86.4港仙升至90.6港仙，加幅達4.9%。以2021年每戶平均每月用電量411度電作計算，每家庭用戶4月的電費約為723.7港元，較3月706.43港元增加17.27港元，約2.4%，亦較去年同期的493.53港元大幅飆升46.6%。港燈回覆東網查詢指，預計燃料調整費可在年中左右相應回落。

經調整後，4月平均淨電價增至205.1仙，按年增加36.6%；與去年1月相比，加幅更超過達51.6%。港燈表示，儘管國際燃料價格近月開始下調，但因「燃料調整費」機制和實際運作，市場價格的變動反映在「燃料調整費」時，約有數個月的滯後，致令4月份的燃料調整費仍需有所調整。惟當前的國際燃料價格下降趨勢如果持續，預計燃料調整費可在年中左右相應回落。

中電3月的燃料調整費為每度電62.8港仙，而4月的則暫未公布。中電早前會表示在4至6月有特別回扣，其燃料調整費不會高於3月份水平，故預料只會凍價或減價。按照《管制計劃協議》，兩電需按月調整燃料費，幅度一般按前3個月的平均實際燃料成本釐訂，而每年3月份的燃料費則利用前2個月年度電費檢討預測的每度電應收燃料成本帳戶調整，以及每年1月份實際每度電應收燃料成本帳戶調整計算，再得出燃料調整費數值。兩電每年首2個月的燃料調整費由按年度電費檢討中釐定，故按月調整由每年3月份開始。