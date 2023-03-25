瘋傳城門河落雹影片　網民化身偵探　驚揭事發地為江西

本港今午(25日)迎來今年首個黃雨警告，多區出現水浸及大雨引起的交通意外。天文台其後更發出特別天氣提示，警告短期內或有冰雹，隨即引起市民關注，甚至有疑似沙田城門河落雹的影片在社交平台瘋傳，惟天文台指未收到沙田區日間落雹的報告。不過由於片中地點景觀與城門河有差異，有網民查證後終發現影片其實來自內地。

Facebook多個群組今日瘋傳一段落雹影片，片中見到一段疑似「城門河」的河道因天降大型冰雹，導致水面接連擊起水花，建築物亦因被冰雹擊中而發出巨大聲響。不過，片中的「城門河」沿岸的屋苑，與本港沙田城門河的建築並不相似，引起網民質疑片中地點並不是在本港發生。而有網民經網上搜尋後，發現片中的地點位於江西省贛州市石城縣。

《東網》記者在微博搜尋後亦發現類似影片，片中建築、河道景觀均與本港今日瘋傳的影片極之相似，且事發時間在本周四(23日)。據內地傳媒報道，江西省日前迎來今年首場大範圍強對流天氣，局部伴有暴雨和強雷電、雷暴大風、短時強降水等，而贛州、撫州、吉安多地亦出現冰雹天氣。至於今次本港瘋傳的影片，「真相只有一個」，相信只是一場誤會。