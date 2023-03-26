警車意外頻生　告士打道自炒撼柱擱石壆

今日(26日)凌晨4時許，一輛警車接報前往銅鑼灣軒尼詩道準備處理一宗交通意外，詎料當沿告士打道第五線駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路，失控剷上路邊石壆，撞爛一段鐵欄，繼而撼毀一個路牌及3條石柱始停下，車頭擱在石壆上。警車車頭毀爛不堪，泵把脫落且漏出燃油，車上無人受傷。其後有多名交通警員到場調查意外原因，並用木糠灑在涉事路面，以免衍生意外。

警隊車輛被不少駕駛者視同「洪水猛獸」，原因並非交通執法從嚴，而是其「道路炸彈」臭名遠播，迫使市民「避之則吉」。截至2022年6月30日，警隊共有超過2,800輛汽車，惟各式車輛近年頻頻釀禍，車禍比例高得驚人，幾乎無月無之。

今年2月8日，一輛警車沿銅鑼灣高士威道東行，當駛至摩頓台橋底，有車輛懷疑掉頭或切線時，與一輛駛至的電車碰撞，意外中無人受傷。

此外，今年2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，涉事交警雖無大礙，但已「嚇窒」途經司機。事發現場鄰近新界南總區警察總部，網民均笑指交警「門前失威」，盡丟警隊顏面；1月3日，一輛警車沿新田落馬洲路行駛期間無故逆線，繼而與一輛貨車迎頭相撞，幸無導致市民受傷，當時亦惹來網民戲謔稱「阿sir逆線唔使你教」。

至去年10月27日，兩輛警察電單車沿元朗公路往上水方向行駛，當駛至唐人新村交匯處對開，其中一輛電單車撞中一輛私家車，鐵騎警當場人仰車翻，另一鐵騎警見狀立即通報上峰。救護車接報趕至，將受傷警員送往屯門醫院搶救。

除了駕駛問題，警車設備的保養維修亦存在陋弊。去年9月27日，一輛警車沿大老山隧道行駛期間，車頂突然甩脫，擊中一輛尾隨的士，令其車頂及擋風玻璃損毀，的哥亦被玻璃碎片所傷。同月14日，警隊更加一日「雙響」，先是香港仔一名六旬婦人推?載貨手推車過路時，突遭疑疾馳而至掟彎的警車撞倒，摔傷臀部送院；約一小時後，灣仔再有警車疑切線失控，意外撞撼電車阻斷公共交通。

去年8月21日，一名八旬男子在深水埗荔枝角道近北河街交界，使用行人過路處橫過馬路時，遭西九龍總區衝鋒隊一輛警車撞倒，他頭破血流，事後送院救治。另外，同年7月連續兩日發生牽涉警車的事故。該月21日，一輛警車駛經葵涌公眾殮房外，司機懷疑未為意後方車輛及對面線有專線小巴駛至，並且在掉頭時失控，車頭直撞路邊一輛密斗輕型貨車車身，造成警車上2名男警及貨車男司機共3人受傷；而在前一日，警方更連「自己人都照撞」，2輛警車於上水文錦渡附近一條無名路的彎位迎頭互撼，據報無人受傷。連串車禍事件，顯然為警員駕駛態度、警車保養等問題敲響警號。